Le Mug : Marc Levy sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Marc LEVY pour son nouveau roman « C'est arrivé la nuit » paru aux éditions Robert Laffont/Versilio. « Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés... C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux : s'attaquer à la vilenie du monde. »



Les classiques de Marc YSAYE : Janis Joplin. Voix unique et irremplaçable, elle a brillé peu de temps mais a marqué à jamais son époque en incarnant une des premières femmes libérées. Ce 4 octobre, c'était les 50 ans de sa mort.



Le Mug découverte : Le rappeur BADI, dans le cadre du festival FrancoFaune, et dont le nouvel album « Trouble Fête » sort le 30 octobre.



La vie dessinée de Thierry Bellefroid : les ventes aux enchères des planches originales dans le monde de la BD

