Le Mug : L'engouement autour de l'e-sport sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture - On s'intéressera à l'engouement autour de l'e-sport avec par téléphone Vincent Fosty, expert télécoms chez Deloitte et Greg Carette, expert en gaming à la RTBF.

09h30 - Chroniqueur 1 : Fanny Ruwet et sa chronique « développement personnel » : sujet à venir.

09h40 - Le Mug découverte - Michel Dufranne : avec le renouveau du Jeu de Rôles, ils sont des milliers chaque semaine à s'adonner à une nouvelle activité médiatique : l'actual play.

09h50 - Chroniqueur 2 : OIivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle » nous parle de la chanson Gaby oh Gaby d'Alain Bashung.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS