Le Mug : Nicolas Vadot sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture - Interview de Nicolas Vadot, dessinateur et auteur de bandes dessinées, à l'occasion de la sortie de ses deux nouveaux albums : « Les années Trump » et « Une page se tourne ».

09h30 - Chroniqueur 1 : Cathy Immelen décrypte pour nous un phénomène, une tendance 7ème art et nous fait découvrir les coulisses plus « marketing » et « business » du cinéma. Cette semaine elle lève le voile sur le « Congrès des exploitants » qui se tient chaque année à Deauville et est réservé aux professionnels du cinéma.

09h40 - Le Mug découverte - Olivier Depris nous fait redécouvrir l'album « (What's the story) Morning Glory » d'Oasis à l'occasion des 25 ans de sa sortie.

09h50 - Chroniqueur 2 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B » : savoir faire feu de tout bois, c'est un talent très utile quand on est dans le business de la musique.

