Le Mug : Nicolas Michaux pour son nouvel album « Amour Colère » sur Auvio

09.10 : Le Mug d'ouverture : Nicolas Michaux pour son nouvel album « Amour Colère » qui parait ce vendredi. Un recueil de dix chansons à Samsø pendant l'hiver et le printemps 2019, une tapisserie de batteries chaudes, de lignes de basse granuleuses et de guitares habitées sur lesquelles règne la voix caractéristique de Michaux qui joue tous les instruments mélodiques. Volontairement dépouillé, l'album parle de la vie domestique, du temps qui passe et des enfants qui grandissent, de la beauté éternelle de la nature mais aussi de l'impossibilité de trouver sa place dans un monde devenu fou. Un disque enregistré dans le monde d'avant mais parlant déjà du monde d'après la catastrophe.



09.30 : Chronique : Gorian Delpature pour sa séquence « Ciné-Mug ».



09.40 : Le Mug découverte : Christophe Bourdon pour « Noir Jaune Rouge - Belgian Crime Story » Saison 2. Une collection de fictions sonores basées sur des histoires criminelles belges qui ont émaillé les siècles derniers. Les histoires de la saison 2 sont écrites par Christophe Bourdon, Jasmina Douieb, Anne Gruwez, Nadine Monfils et Jean-François Viot. Suite au succès de sa première saison diffusée en décembre 2019, Noir Jaune Rouge - Belgian Crime Story revient en force avec une deuxième salve de récits de fiction criminelle inspirés d'histoires vraies. Pour les raconter, cinq nouveaux auteurs belges ont prêté leurs voix au podcast. À écouter sur AUVIO et les applications de podcast.



09.50 : Chronique : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop Stories ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS