Le Mug : Nicolas Rogès pour son roman « Kendrick Lamar, de Compton à la Maison-Blanche » sur Auvio

09.10 : Le Mug d'ouverture : Nicolas Rogès pour son roman « Kendrick Lamar, de Compton à la Maison-Blanche » paru aux éditions « Le Mot Et Le Reste ». Né en 1987 à Compton, Californie, bercé par la soul, le rap et le jazz, Kendrick Lamar s'inscrit dans la lignée d'artistes tels que Dr. Dre, 2PAC ou Snoop Dogg tout en dépassant les clichés souvent associés au gangsta rap en prônant l'unité et le respect. Ses cinq albums, plébiscités par la critique et le public, lui ont permis de déjouer les pronostics en s'élevant au-dessus de la misère et des gangs associés à sa ville natale. Avec des textes qui puisent leurs influences dans la littérature noire américaine et les idéaux des grandes figures des mouvements sociaux, il devient la voix d'une génération laissée à l'abandon dans les ghettos de Los Angeles. Cette biographie, tissée sur place au contact de son entourage, retrace le parcours de l'un des nouveaux « rois du hip-hop », couronné en 2017 d'un prix Pulitzer.



09.30 : Chronique : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09.40 : Le Mug découverte : Maureen Louys pour "Rendez-vous Grand Place" Ce vendredi 25 septembre, à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Maureen Louys présentera "Rendez-vous Grand Place" aux côtés de Walid sur La Une. A situation exceptionnelle, rendez-vous unique : malgré un public restreint, treize artistes belges assureront le show sur la Grand-Place de Bruxelles juste après une émission spéciale de "C'est du belge" ! Parmi eux : Loïc Nottet, Typh Barrow, Lous & The Yakuza, Suarez, Plastic Bertrand, et Delta. L'animatrice nous donne quelques détails sur cette édition un peu spéciale...



09.50 : Chronique : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS