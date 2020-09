Le Mug : Le dernier message de Nicolas Beuglet + "Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 22 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Nicolas Beuglet pour son roman « Le dernier message » paru chez XO édition. Une histoire qui nous emmène sur l'Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse, des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait.

09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les classiques de Marc Ysaye »

09h40 - Le Mug découverte : Emmanuel De Candido pour sa pièce « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? » à découvrir du 23 septembre au 3 octobre au théâtre de Poche. La scène se passe dans un Café Starbucks. Les clients profitent d'une ambiance lounge un peu bas De gamme, idéale pour bavarder autour d'une boisson chaude choisie parmi Une large sélection. Jessica Et Brandon se sont installés au fond du café, â côté De La baie vitrée... En s'emparant avec dérision d'outils numériques variés, en passant d'une conférence gesticulée au récit tragique d'un lanceur d'alerte, Pierre Solot et Emmanuel De Candido reconstruisent en direct le puzzle d'un digital native dont chaque pièce aborde, l'air de rien, les notions complexes d'une société hyperconnectée : réalité, virtualité, fiction, guerre propre et pouvoir fascinant des médias.

09h50 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence la vie « dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS