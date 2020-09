Le Mug : AaRON pour « Anatomy Of Light ! » et Pierre-Henry Gomont pour « La Fuite du cerveau » sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 18 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Le duo musicale français AaRON à l'occasion de la sortie ce vendredi de leur tout nouvel album : « Anatomy Of Light ! » Cinq ans après leur dernier album « We Cut the Night », les deux comparses (Simon Buret et Olivier Coursier) reviennent avec 12 titres et un clip avec JCVD qui a déjà fait succès.

09h30 - Chroniqueur 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Ciné-Mug »

09h40 - Le Mug découverte : Pierre-Henry Gomont pour son roman graphique « Fuite du cerveau » paru chez Dargaud et disponible ce vendredi. Lauréat du Prix Première du roman graphique en 2019 avec '' Malaterre '', qui était à l'époque son premier livre en solo, Pierre-Henry nous propose ici une comédie burlesque inspirée de fait réels. Le 18 avril 1955, Albert Einstein passe de vie à trépas. Pour la science, c'est une perte terrible. Pour Thomas Stolz, médecin chargé de l'autopsie, c'est une chance inouïe. Il subtilise le cerveau du savant afin de l'étudier. S'il perce ses mystères, il connaîtra la gloire... Le problème, c'est que le corps d'Einstein le suit !

09h50 - Chroniqueur 2 : Ayrton Touwaide

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS