Le Mug : Le nouveau pouvoir de la voix selon Mathieu Gallet et l'Ukrainian Spring festival sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 17 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Mathieu Gallet pour son livre : Le nouveau pouvoir de la voix, paru chez « Debats Publics Editions ». Un ouvrage dans lequel l'ex-directeur de l'INA, ex-président de Radio France, aujourd'hui fondateur et président de la plateforme de podcasts Majelan s'engage à réhabilité la voix à l'heure du numérique. Des assistants vocaux aux enceintes connectées, des podcasts aux notes vocales, l'ère numérique est moins digitale que jamais : plus le temps passe, plus nous parlons et moins nous touchons. Si la voix est aujourd'hui le médium naturel de l'être humain, elle sera demain ce par quoi l'humain rejoindra la technologie et la technologie l'humain, à rebours des fractures numériques et de la capture de l'attention. Selon Mathieu Gallet, la voix est investie d'un nouveau pouvoir, forte à la fois de sa dimension humaine et sensible mais aussi de son format numérique, l'audio, qui la répercute et l'amplifie.

09h30 - Chroniqueur 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »

09h40 - Le Mug découverte : Pleins feux sur le festival « Ukrainian Spring », un festival annuel consacré à la culture ukrainienne, qui propose des films, des concerts et des rencontres avec des créateurs de renommée internationale qui se tiendra à BOZAR, Bruxelles, du 18 au 20 septembre à l'intérieur du Palais et du 25 septembre au 4 octobre en ligne. L'occasion de découvrir les pépites du cinéma ukrainien de 2019-2020 - des films qui ont été projetés pour la première fois dans des festivals de classe A, ont remporté de nombreux prix dans des festivals étrangers et ukrainiens et ont également attiré les foules dans les salles obscures. L'évènement comprendra également une e-rencontre avec le réalisateur, écrivain et activiste ukrainien Oleg Sentsov. Avec Juliette Duret la responsable du département BOZAR CINEMA de BOZAR

09h50 - Chroniqueur 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

Belle fin de journée,

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS