Le Mug : Amelie Nothomb et la magie des concerts classiques à la bougie sur Auvio

‘The Nest’ et les séries pop s’attaquant aux sujets de société

Le programme du Mug de ce mercredi 16 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Amélie Nothomb pour son dernier roman « Les aérostats » paru chez Albin Michel. Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage d'une étudiante bruxelloise. Les aérostats sont des aéronefs dont la sustentation est due à un gaz plus léger que l'air. Elle nous emmène pour la première fois dans son pays natal. Ange, 19 ans "mène une vie assez banale" et étudie la philologie. Après avoir répondu à une petite annonce, elle donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique. La romancière souhaitait avec cette rencontre explorer comment deux "très jeunes gens, qui sont chacun à leur manière, très emprisonnés" peuvent s'aider à avancer.

09h30 - Chroniqueur 1 : Stanislas Ide pour sa séquence « Série Corner »

09h40 - Le Mug découverte : Pleins feux sur le projet « Candlelight Premium : la magie des concerts classiques à la bougie » Un événement qui propose de vivre un moment privilégié en compagnie des meilleurs morceaux d'Antonio Vivaldi dans le cadre d'une soirée digne des meilleures réceptions chez Gatsby le Magnifique. Dans un cadre intimiste (150 places) éclairé à la seule lueur des bougies, un quatuor à cordes interprétera un chef-d'œuvre au charme intemporel : les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi. Une soirée qui a pour objectif de rendre la musique classique accessible à tous. Avec Solal Azeroual, directeur artistique des concerts Candlelight.

09h50 - Chroniqueur 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star »