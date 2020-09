Le Mug : Francis Cabrel à l'occasion de la sortie de son nouveau titre « Te ressembler » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 15 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Francis Cabrel à l'occasion de la sortie de son nouveau titre « Te ressembler », premier single extrait de son prochain album « À l'aube revenant », son quatorzième album studio prévue le 16 octobre. Un recueil de treize nouvelles chansons attendues, le premier depuis In Extremis, paru il y a cinq ans.

09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

09h40 - Le Mug découverte : Pleins feux sur le nouveau projet de TV5MONDE « TV5MONDE plus », sa plateforme francophone internationale de vidéos à la demande. Accessible partout dans le monde, cette offre de contenus exclusivement en langue française, sous-titrée en 5 langues, a pour vocation la découvrabilité des programmes francophones. La plateforme est accessible gratuitement (AVOD) sur l'ensemble des supports web et mobiles : web, applications mobiles et TV connectées. On en parle avec Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde.

09h50 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « la vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS