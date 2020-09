Le Mug : Focus sur l'essor des plateformes de streaming vidéo sur Auvio

09.10 : Le Mug d'ouverture : Focus sur l'essor des plateformes de streaming vidéo ! De Appel Tv à Sooner en passant pas Netflix et Auvio, regarder ses séries préférées depuis son lit sur son ordi, dans le métro sur son smartphone ou en vacances sur sa tablette est devenu ordinaire. De plus en plus de plateformes de vidéos à la demande voient le jour, l'offre est aussi large que la demande pour un marché qui vaut des milliards. Comment les entreprises se démarquent face une concurrence de plus en plus rude ? Comment les chaines de télévision font-elles face à cette concurrence ? Le mug décrypte ce phénomène en compagnie de Bernard Cools, directeur des études de l'agence digitale « Space » et de Maxime Lacour, fondateur de Sooner la nouvelle plateforme belge de vidéo à la demande.



09.30 : Chronique : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star »



09.40 : Le Mug découverte : Pleins feux sur le projet GROUND UP, la plus grande fresque artistique d'Europe sur l'IT Tower à Bruxelles. Une représentation hors norme signée des mains de 3 artistes ALVARI, KOOL KOOR et MINO1, initié par l'acteur immobilier belge, AG Real Estate. La fresque vient tout juste d'être terminée, avec ses 4010 m² de surface, Ground Up représente le plus grand vinyle artistique jamais produit et apposé en Europe ! On découvre ce projet artistique pharamineux avec l'artiste Wouter-Alexander van Ringelestein, alias « Alvari », coréalisateur de la fresque.



09.50 : Chronique : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle ».

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS