Le Mug : Valentin Gendrot son récit "Flic" et Olivier Babinet pour son film "Poissonsexe" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 11 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Valentin Gendrot son récit « Flic » paru chez Goutte d'Or éditions. Un livre choc dans lequel le journaliste témoigne de ses deux années en immersion dans la police. A 29 ans, Valentin Gendrot est d'ailleurs le premier journaliste à avoir infiltré la police pendant près de deux ans. Après avoir suivi une formation de 3 mois à l'école de police de Saint-Malo, Valentin Gendrot est nommé ADS, adjoint de sécurité. Tutoiement, violences verbales et physiques, injures racistes, tabassages dans les fourgons de police, « zones grises », omerta, bavure, faux témoignage, « formation low-cost », conditions de travail dégradées, malaise de cette profession honnie par une partie de la population, manque de reconnaissance... Son livre témoignage est une plongée dans l'univers d'un commissariat parisien.

09h30 - Chroniqueur 1 : Gorian Delpature

09h40 - Le Mug découverte : Olivier Babinet pour son film « Poissonsexe » avec Gustave Kervern, India Hair, Alexis Manenti. Alors que la faune océanique est au bord de l'extinction, un biologiste timide rêve de paternité. Sa quête l'amènera à deux découvertes extraordinaires : un poisson et l'amour. Le film a reçu la mention spéciale au festival international du film indépendant de Bordeaux.

09h50 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS