Le Mug : Documentaire sur l'extrème droite et fête de la BD mais pas que sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 07 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Mathias Théry pour son documentaire « LA CRAVATE » à découvrir jusqu'au 25 octobre au Cinéma NOVA à Bruxelles et à PARC à Liège. Sorti au début de l'année en France, « La Cravate » y a fait couler beaucoup d'encre. C'est que le film prend à bras le corps une question qui hante la vie politique française et européenne, celle de l'extrême droite, en allant à la rencontre de Bastien, un jeune homme de 20 ans qui milite depuis 5 ans pour le Rassemblement National. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s'engager davantage. Initié à l'art d'endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d'une carrière politique. Avec beaucoup d'intelligence et de finesse, les deux réalisateurs mettent en place un dispositif passionnant qui permet au film de se mettre en abyme et à Bastien de se penser à travers leur regard.

09h30 - Chroniqueur 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »

09h40 - Le Mug découverte : Micha Kapetanovic, directeur événementiel chez Visit Brussels qui organise l'Expérience BD : 3000 m2 d'univers de bande dessinée à découvrir gratuitement. Du 11 au 20 septembre 2020, L'Expérience BD proposera une exposition immersive dans le cadre impressionnant de la Gare Maritime de Tour & Taxis. Les visiteurs déambuleront dans les décors de leurs héros préférés. Un voyage qui emmènera les visiteurs dans 9 univers différents. Le moment est venu de les découvrir ainsi que les autres activités proposées lors de cet évènement inédit dédié au Neuvième Art.

09h50 - Chroniqueur 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

