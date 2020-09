Le Mug : Le succès des émissions de cuisine et trois maîtres flamands à Bruxelles sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 08 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Cuisine en télévision, une relation au top presque parfaite ? Focus sur le succès des émissions culinaires qui ne s'essouffle pas depuis près de 10 ans. De la haute gastronomie au plus simple repas entre amis en passant par la pâtisserie fine et la cuisine de terroir, les concours en tous genres ne cesses de réinventer pour attirer toujours plus de public. La RTBF lance d'ailleurs ce mercredi un nouveau programme culinaire diffusé sur Tipik. Comment la cuisine continue-t-elle à faire recette ? On en parle avec Carlo De Pascale chroniqueur culinaire, (Bientôt à Table, On n'est pas des Pigeons) auteur et co-auteur d'une dizaine d'ouvrages et Florian Barbarot, chef cuisinier, ancien candidat à Top Chef (4e en 2019) et coprésentateur de Stress en Cuisine avec Bénédicte Deprez.

09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour une séquence « Les classiques de Marc Ysaye »

09h40 - Le Mug découverte : Le Mug découverte : Pleins feux sur l'exposition « MEET THE MASTERS, the 360°Expérience : Trois maîtres flamands se rencontrent à Bruxelles ». Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et Pieter Paul Rubens ont installé leurs ateliers respectifs au Palais de la Dynastie, le temps d'une triple exposition sans précédent et d'une rencontre hors-norme où technologie rime avec magie. Trois siècles de peinture et d'Histoire flamandes conjugués au futur qui séduiront amateurs et profanes, des plus petits aux plus grands, réunis le temps d'une expérience virtuelle et d'une rencontre inédite. S'il est question de voyage, celui-ci se fera hors du temps, engageant dans une conversation fantasmée ces trois peintres d'exception nés de siècles différents. Avec Laurence Morel, chargée de communication de l'exposition.

09h50 - Chroniqueur 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star»

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS