Le Mug : Les applications d'écoute en streaming et le lancement de Tipik sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 07 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur Spotify et les applications d'écoute en streaming, sur l'impact de ces plateformes sur les habitudes de consommation des auditeurs, l'appétence de la nouveauté face à la créativité des artistes. Le fondateur de Spotify dénonçait cet été dans une interview « le manque de productivité » de certains artistes qui ne peuvent pas "enregistrer un album tous les trois-quatre ans et penser que c'est suffisant", a-t-il tord ou raison, on décrypte le phénomène avec Sophian Fanen, auteur du livre "Boulevard du Stream. Du mp3 à Deezer, la musique libérée" et co-fondateur du média en ligne LesJours.fr et Karsten Biesemans, directeur marketing de Sony Music

09h30 - Chroniqueur 1 : Fany Ruwet

09h40 - Le Mug découverte : Décryptage du nouveau média TIPIK avec Arnaud Laurent, chef éditorial de Tipik TV et digital. Pour la première fois de son histoire, la RTBF combine la radio, la TV et le digital dans un seul et même média. La radio Pure et la chaîne TV La Deux deviennent Tipik avec un nouveau look et surtout de nouvelles émissions. Certaines émissions de Pure et La Deux seront présentes, mais avec des nouveautés et de nouvelles grilles. Un média qui s'adresse en priorité aux millénials alias la génération Y et qui commence ce lundi 07 septembre.

09h50 - Chroniqueur 2 : Olivier Monssens

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS