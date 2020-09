Le Mug : La nouvelle guerre des étoiles mais pas que ! sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 04 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Vincent Coquaz et Ismaël Halissat pour leur livre « La nouvelle guerre des étoiles ! » Combien de fois avez-vous été sollicités pour attribuer une note ? Pensez à vos derniers achats en ligne, aux étoiles qu'on attribue à un chauffeur ou un livreur... on ne les voit même plus. Cette mode est aussi silencieuse qu'irrésistible: hôpitaux, services publics, tous ont vocation à être comparés, classés. Mais, comme dans le privé, le système porte en germe de graves dérives. De TripAdvisor à Amazon, en passant par Uber, jusqu'aux notes citoyennes expérimentées en Chine, les auteurs se sont plongés dans les méandres des avis clients, où une bonne étoile peut faire ou défaire une réputation et mettre en péril un emploi. Inventé par un gourou américain du marketing, le questionnaire de satisfaction moderne est devenu dans le meilleur des cas une fin en soi absurde.

09h30 - Chroniqueur 1 : Gorian Delpature

09h40 - Le Mug découverte : Audrey Vanbrabant pour son podacst « Notes pour demain » qui donne la parole aux citoyens et citoyennes. Qui les laisse imaginer le futur de leur profession et créer la Belgique post-covid19. Le tout, sans parler de refinancement. À budget égal, quels sont les trois changements qu'ils espèrent pour le monde de demain ?

09h50 - Chroniqueur 2 : Manu Dipietro

