Le Mug : Cinéma et sport au menu de ce jeudi ! sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 03 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur la 23e édition du Brussels Short Film Festival qui se tient jusqu'au 12 septembre 2020 dans différents lieux à Bruxelles ce festival est devenu l'un des plus importants festivals de courts-métrages au monde avec au programme : 60 films choisis parmi plus de 4.000 propositions venant de 90 pays, des compétitions. On en parle avec l'acteur Yoann Zimmer, le jeune acteur belge du film « DES HOMMES » à l'affiche du festival. Avec aussi Céline Masset, l'organisatrice du BSFF mais aussi du BRIFF à découvrir jusqu'au 13 septembre. Les salles fraiches et obscures de l'UGC, des Galeries, du Palace vous y attendront pour découvrir en grand la programmation du festival. Et il sera enfin possible de voyager librement du Mexique à l'Australie, en passant par Honk Hong, le Portugal, la Grèce, la Lituanie, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Pologne..

09h30 - Chroniqueur 1 : Pierre Scheurette pour sa séquence « Pierre Feuillette »

09h40 - Le Mug découverte : François Brabant, fondateur de Wilfried Mag et rédacteur en chef de Eddy, le nouveau bébé de la coopérative. « Petit frère » sportif de Wilfried, Eddy est un nouveau magazine de récits, de portraits et de grands entretiens consacré au sport belge, féminin et masculin. Son premier numéro sortira le 3 septembre 2020, au moment où le monde du sport s'ébroue fébrilement après une longue crise sanitaire.

09h50 - Chroniqueur 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Cultural Funny Stories »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS