Le Mug : New-York Cannibals, l'ouverture du procès de Charlie Hebdo et l'offre Series Corner sur Auvio

"Vida Perfecta" et female gaze

New-York Cannibals et procès de Charlie Hebdo

Le programme du Mug de ce mercredi 02 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : François Boucq pour la prochaine sortie de NEW-YORK CANNIBALS avec Jérôme Charyn prévue le 11 septembre mais aussi en tant que dessinateur d'audience pour suivre tout le procès Charlie Hebdo qui s'ouvre ce 2 septembre jusqu'au mois de novembre.

09h30 - Chroniqueur 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »

09h40 - Le Mug découverte : Celine Dejoie pour sa séquence « Séries Corner ». Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois.

09h50 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »