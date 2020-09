Le Mug : Le succès de Society et le Grand Tour sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 01 septembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Franck Annese, journaliste et patron des magazines So Foot, So Film et Society entre autre. Avec son enquête sur Dupont de Ligonnès, « Society » s'est récemment offert le carton de l'été. La longue enquête de 77 pages du quinzomadaire a été lue plusieurs centaines de milliers de fois avec des ventes au moins trois fois supérieures que la normale. Au dernière nouvelles, plus 400.000 exemplaires auraient été vendus... Le Mug revient sur cette succès story avec le directeur de la rédaction.

09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysayes » : les 40 ans jour pour jour de l'album « Fly » de Machiavel.

09h40 - Le Mug découverte : Philippe Kauffmann, directeur artistique de Mars/Mons, dans le cadre du Grand Tour, une démarche portée collectivement par Le Festival Chassepierre, Latitude 50 (Marchin) et Mars/Mons. Elle entend remuer les esprits autour du thème de la culture, des raisons de la sauver (ou pas). La démarche : une vaste marche de 200 kilomètres, entre publics et artistes ou personnes du spectacle en général. Cette marche relie Chassepierre à Mons en passant par Marchin et bien d'autres villes étapes (Bertrix, Grupont, Marche, Porcheresse, Namur, Andenne, Moustier, Jemeppe sur Sambre, Charleroi, Binche). Chaque jour, une question autour de la culture est soulevée : ex : La culture, ça sert à quoi ? La culture, un bien commun de première nécessité ? ...

09h50 - Chroniqueur 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star » : la plasticine

