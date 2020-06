Le Mug : Charlotte Belière et Ian De Haes pour leur BD « Cette nuit on part en vacances » sur Auvio

Charlotte BELIERE et Ian DE HAES pour leur nouvel album BD « Cette nuit on part en vacances » qui propose un road movie de nuit, plein de magie pour les enfants et de nostalgie pour ceux qui l’ont été… Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger. Il faut charger la voiture, dormir un peu avant, et puis c’est parti. Mais la route, c’est long, surtout la nuit. Alors, on dort, on lit un livre, on écoute de la musique, on traverse des frontières…