Christian DOUMERGUE pour son livre « Mythes & symboles cachés dans nos séries préférées » qui propose un décryptage inédit des séries à succès avec aussi un déchiffrage des symbole et religions, et des références mythiques révélées pour permettre une nouvelle façon d'apprécier ses séries TV préférées. Passionné d'histoire et d'ésotérisme, Christian Doumergue vous dévoile tous les secrets de vos séries TV et films préférés : True Detective, Avatar, Indiana Jones, Ready Player One, Da Vinci Code, Game of Thrones, X files, Walking Dead, Alien, Buffy, Lost... Au fil des pages, on est épatés par les multiples références glissées par les auteurs de ces séries populaires : religieuses, symboliques, mythologiques... les clins d'œil sont nombreux !