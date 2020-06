Le Mug : Anne-Lise Combeaud et Jérôme Vermer pour leur BD « Philocomix 2 - 10 nouvelles approches du bonheur » sur Auvio

Anne-Lise COMBEAUD et Jérôme VERMER pour « Philocomix 2 - 10 nouvelles approches du bonheur » au travers duquel se succèdent 10 philosophes de l’Antiquité au 20ième siècle, nous présentant leur programme « bonheur ». Comment être heureux ensemble ? Dans une société de plus en plus individualiste, comment atteindre l'harmonie avec nos semblables alors que nous autres « animaux politiques », nous sommes condamnés à évoluer en son sein ? A travers les siècles, l'homme n'a cessé de poser des cadres plus ou moins idéaux pour garantir l'épanouissement de chacun au sein du collectif. Comme tout cadre, celui-ci est régulièrement questionné. Plongeons-nous avec humour dans les pensées philosophiques nous guidant vers un meilleur « vivre ensemble » Pas moins de dix philosophes de l'Antiquité au 20ème siècle (Aristote, Hobbes, Spinoza, Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Mill, Thoreau, Sartre et Arendt...) se succèdent pour nous présenter leur programme bonheur avec effets immédiats sur le quotidien. Et si le bonheur, c'était les autres ?