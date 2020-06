Le Mug : La Bombe, un roman graphique de Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bollée sur Auvio

Didier ALCANTE et Laurent-Frédéric BOLLÉE pour leur roman graphique « La Bombe » paru chez Glénat qui retrace l’histoire vraie de la bombe atomique. Véritable saga de 450 pages, cet album raconte les coulisses et les personnages-clés de cet événement historique qui, en 2020, commémore son 75e anniversaire. Des mines d’uranium du Katanga jusqu’au Japon, en passant par l’Allemagne, la Norvège, l’URSS et le Nouveau-Mexique, c’est une succession de faits incroyables mais vrais qui se sont ainsi déroulés. Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l’existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ?