Le Mug : Franck Thilliez pour son roman "Il était deux fois" sur Auvio

Franck THILLIEZ pour son nouveau roman «Il était deux fois» paru chez Fleuve éditions. En quelques années, l’auteur s'est imposé comme un grand du thriller et figure régulièrement dans le Top 10 des écrivains qui vendent le plus de livres en France. Son livre nous mène en 2008. Julie, 17 ans, a disparu du côté de Sagas, village de montagne savoyard. L’enquête mène Gabriel Moscato, son gendarme de père, à l’hôtel de la Falaise. Il s’endort chambre 29. Se réveille deux étages plus bas. En 2020… Amnésie psychogène rétrograde. Une double enquête commence…