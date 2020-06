Le Mug : Le lancement du « Belgian Music Fund » sur Auvio

Le lancement du « Belgian Music Fund » Pour répondre aux besoins socio-économiques urgents du secteur de la musique, PlayRight+ et Sabam For Culture, en collaboration avec le FACIR et la GALM, ont créé le « Belgian Music Fund ». En unissant leurs forces, les fondateurs ont la volonté d’offrir un soutien concret et durable à tous les artistes belges, tous genres musicaux confondus. Personnes-clé, expertises, moyens techniques et financiers… Autant de ressources pour renforcer la place dans la société de celles et ceux qui sont directement impliqués dans la création, l’enregistrement, l’exécution, l’exploitation et la promotion de la musique. A court terme, le fonds a pour objectif de stimuler et soutenir concrètement la relance du secteur. Il ambitionne à plus long terme de poser des bases saines pour l’avenir de la musique belge en soutenant notamment, tant sur le plan financer que structurel, la professionnalisation, l’internationalisation et l’exportation des artistes. On découvre le projet avec Olivier MAETERLINCK, porte-parole de Sabam For Culture, et Pierre DUMOULIN, Administrateur de la Sabam, auteur, compositeur, artiste.