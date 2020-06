Le Mug : Pierre Kroll pour son nouvel l’album « Alors, on en parle? » sur Auvio

Pierre KROLL pour son nouvel l’album « Alors, on en parle? » qui sort ce 24 juin, reprenant 200 de ses dessins sur une drôle de période... Les plus percutants publiés dans le quotidien Le Soir, en télé sur La Une et dans l’hebdomadaire Ciné Télé Revue, au sujet de l’arrivée du Coronavirus et durant la période du confinement. Le coronavirus a commencé à faire parler de lui dès janvier dans la presse, est arrivé en Belgique à la fin du mois de février et, le 17 mars, la Première ministre Sophie Wilmès nous a annoncé un confinement forcé ! Au cours de cette période, Pierre Kroll a publié chaque jour un dessin… Jamais il n’avait eu à dessiner autant, et sur le même sujet ! Il a ainsi produit deux à trois cents dessins qui racontent notre vie confinée, l’adaptation de notre comportement à cet énorme changement, nos questionnements, nos réactions aux décisions successives des autorités…