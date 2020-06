Le Mug : Le podcast "Sans blanc de rien" sur Auvio

Focus sur les nouvelles technologies comme outil d'enseignement à l'histoire coloniale avec « Sans blanc de rien », un podcast en quatre épisodes (5 en réalité car le 3e est divisé en deux) dans lequel trois jeunes femmes déconstruisent les privilèges des personnes blanches et leur donnent les clés pour devenir de bon.ne.s allié.e.s anti-racistes. Mais aussi « Décolonisons-nous, » un compte Instagram où tous les jours, les administrateur.trice.s opèrent une revue de la presse méticuleuse d’ici et d’ailleurs. L’idée ? Attester que le racisme est toujours bien ancré et dénoncer celles et ceux qui s’en font le relais. Toujours accompagnés de légendes explicatives, Décolonisons-nous est également une ressource riche de documentaires, podcasts et autres émissions à consulter afin de s’instruire perpétuellement.