Le Mug : Pierre Kroll pour son nouvel l'album « Alors, on en parle? » sur Auvio

09h12 - Le Premier Mug : Pierre Kroll pour son nouvel l'album « Alors, on en parle? » qui sort ce 24 juin, reprenant 200 de ses dessins sur une drôle de période... Les plus percutants publiés dans le quotidien Le Soir, en télé sur La Une et dans l'hebdomadaire Ciné Télé Revue, au sujet de l'arrivée du Coronavirus et durant la période du confinement. Le coronavirus a commencé à faire parler de lui dès janvier dans la presse, est arrivé en Belgique à la fin du mois de février et, le 17 mars, la Première ministre Sophie Wilmès nous a annoncé un confinement forcé ! Au cours de cette période, Pierre Kroll a publié chaque jour un dessin... Jamais il n'avait eu à dessiner autant, et sur le même sujet ! Il a ainsi produit deux à trois cents dessins qui racontent notre vie confinée, l'adaptation de notre comportement à cet énorme changement, nos questionnements, nos réactions aux décisions successives des autorités...

09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye »

09h42 - Le Deuxième Mug : Le lancement du « Belgian Music Fund » Pour répondre aux besoins socio-économiques urgents du secteur de la musique, PlayRight+ et Sabam For Culture, en collaboration avec le FACIR et la GALM, ont créé le « Belgian Music Fund ». En unissant leurs forces, les fondateurs ont la volonté d'offrir un soutien concret et durable à tous les artistes belges, tous genres musicaux confondus. Personnes-clé, expertises, moyens techniques et financiers... Autant de ressources pour renforcer la place dans la société de celles et ceux qui sont directement impliqués dans la création, l'enregistrement, l'exécution, l'exploitation et la promotion de la musique. A court terme, le fonds a pour objectif de stimuler et soutenir concrètement la relance du secteur. Il ambitionne à plus long terme de poser des bases saines pour l'avenir de la musique belge en soutenant notamment, tant sur le plan financer que structurel, la professionnalisation, l'internationalisation et l'exportation des artistes. On découvre le projet avec Olivier Maeterlinck et porte-parole de Sabam For Culture et Pierre Dumoulin : Administrateur de la Sabam - auteur, compositeur, artiste.



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS