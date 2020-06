Le Mug : Tous ensemble pour la musique ! sur Auvio

Tous ensemble pour la musique ! Vendredi 19 juin, 2000 personnes pourront se réunir pour célébrer la musique à Paris. Une première en Europe depuis le début de la crise du coronavirus qui sera diffusée sur France 2 mais aussi sur La Une à 20:25 avec Joëlle Scoriels et Bruno Tummers qui présenteront pour nous les coulisses de la préparation du concert de l'Accor Arena Bercy en direct depuis Bruxelles. L’occasion de découvrir les portraits inédits des incontournables Adamo et Loïc Nottet, ainsi que ceux des jeunes talents qui explosent au delà de nos frontières : Lous and the Yakuza et Noé Preszow. On découvre l’évènement en compagnie de Bruno TUMMERS