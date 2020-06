Le Mug : Camille Baurin pour « Robin - Enfances et super-héros » sur Auvio

Camille BAURIN pour « Robin - Enfances et super-héros » inventé en 1940, Robin n´a cessé d´illuminer, depuis sa création, les aventures du sombre Batman et, plus largement, du "genre super-héroïque". Alors qu´il fête cette année ses 80 ans d´existence, il est temps de se pencher sur cette grande figure de l´éternelle jeunesse qui, au fil de son évolution, a présenté différents visages de l´enfance, tout à la fois jeune sidekick en proie à la peur de l´abandon ou adolescent en pleine rébellion. Ce présent ouvrage se dédie donc tout spécialement à son parcours dans les comics, ainsi qu´à celui de ses compères qui permirent aux jeunes lecteurs d´épauler symboliquement leurs héros de prédilection. Sous leur regard, c´est tout un portrait en creux qui est esquissé : celui de justiciers aux multiples facettes, tout à la fois mentors, amis et grands enfants eux- mêmes. Car, loin d´être de simples faire-valoir, Robin, et consorts sont la preuve indéniable de cette part enfantine que les super-héros continuent d´entretenir en eux. Et en nous.