Le Mug : Camille BAURIN pour « Robin - Enfances et super-héros » sur Auvio

Le Grand Mug : Camille BAURIN pour « Robin - Enfances et super-héros » inventé en 1940, Robin n¿a cessé d¿illuminer, depuis sa création, les aventures du sombre Batman et, plus largement, du "genre super-héroïque". Alors qu¿il fête cette année ses 80 ans d¿existence, il est temps de se pencher sur cette grande figure de l¿éternelle jeunesse qui, au fil de son évolution, a présenté différents visages de l¿enfance, tout à la fois jeune sidekick en proie à la peur de l¿abandon ou adolescent en pleine rébellion. Ce présent ouvrage se dédie donc tout spécialement à son parcours dans les comics, ainsi qu¿à celui de ses compères qui permirent aux jeunes lecteurs d¿épauler symboliquement leurs héros de prédilection. Sous leur regard, c¿est tout un portrait en creux qui est esquissé : celui de justiciers aux multiples facettes, tout à la fois mentors, amis et grands enfants eux- mêmes. Car, loin d¿être de simples faire-valoir, Robin, et consorts sont la preuve indéniable de cette part enfantine que les super-héros continuent d¿entretenir en eux. Et en nous.



Chronique : Cathy IMMELEN pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



Le Petit Mug : Tous ensemble pour la musique ! Vendredi 19 juin, 2000 personnes pourront se réunir pour célébrer la musique à Paris. Une première en Europe depuis le début de la crise du coronavirus qui sera diffusée sur France 2 mais aussi sur La Une à 20:25 avec Joëlle Scoriels et Bruno Tummers qui présenteront pour nous les coulisses de la préparation du concert de l'Accor Arena Bercy en direct depuis Bruxelles. L'occasion de découvrir les portraits inédits des incontournables Adamo et Loïc Nottet, ainsi que ceux des jeunes talents qui explosent au delà de nos frontières : Lous and the Yakuza et Noé Preszow. On découvre l'évènement en compagnie de Bruno TUMMERS



Chronique : Manu DiPietro pour sa séquence « Face B »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS