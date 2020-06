Le Mug : La deuxième édition du Dansathon à Liège sur Auvio

Le lancement de l’appel à candidatures pour la 2e édition du DANSATHON, hackathon international de la danse. La 2e édition du Dansathon, qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2020 à Liège, réunira 8 équipes pluridisciplinaires qui imagineront le futur de la danse à l’ère du numérique. Danseurs, chorégraphes, designers, développeurs web ou encore start-ups peuvent soumettre leur candidature du 16 juin au 16 août 2020 sur le site www.dansathon.eu Initié et soutenu par la Fondation BNP Paribas, cet événement est co-organisé par la Maison de la Danse de Lyon, le Sadler’s Wells de Londres et le Théâtre de Liège. 48 participants se verront mettre à disposition des ressources, outils technologiques et espaces pour concourir et tenter de remporter une bourse de 20 000 € remise par la Fondation BNP Paribas. On découvre le projet avec Jonathan THONON, coordinateur du Dansathon pour le Théâtre de Liège