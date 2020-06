Le Mug : Antoine Renand pour son roman « Fermer les yeux sur Auvio

Antoine RENAND pour son roman « Fermer les yeux » paru chez Robert Laffont. Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise quinze ans plus tôt. Un jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate, dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. L’année dernière l’auteur faisait une entrée fracassante dans le monde du roman noir avec « L’empathie » et revient cette année avec « Fermer les yeux ». Chronologiquement, « Fermer les yeux » siégeait déjà dans les pensées de l’auteur bien avant « l’empathie », même s’il est publié après. L’histoire a été écrite en 2005 sous la forme d’un scénario : cela devait devenir un film. Et puis, les hasards de la vie en ont décidé autrement…