Le Mug : Antoine Renand pour son roman « Fermer les yeux » sur Auvio

09h12 - Le Premier Mug : Antoine Renand pour son roman « Fermer les yeux » paru chez Robert Laffont. Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise quinze ans plus tôt. Un jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate, dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. L'année dernière l'auteur faisait une entrée fracassante dans le monde du roman noir avec « L'empathie » et revient cette année avec « Fermer les yeux ». Chronologiquement, « Fermer les yeux » siégeait déjà dans les pensées de l'auteur bien avant « l'empathie », même s'il est publié après. L'histoire a été écrite en 2005 sous la forme d'un scénario : cela devait devenir un film. Et puis, les hasards de la vie en ont décidé autrement...

09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »

09h42 - Le Second : Le lancement de l'appel à candidatures pour la 2e édition du DANSATHON, hackathon international de la danse. La 2e édition du Dansathon, qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2020 à Liège, réunira 8 équipes pluridisciplinaires qui imagineront le futur de la danse à l'ère du numérique. Danseurs, chorégraphes, designers, développeurs web ou encore start-ups peuvent soumettre leur candidature du 16 juin au 16 août 2020 sur le site www.dansathon.eu Initié et soutenu par la Fondation BNP Paribas, cet événement est co-organisé par la Maison de la Danse de Lyon, le Sadler's Wells de Londres et le Théâtre de Liège. 48 participants se verront mettre à disposition des ressources, outils technologiques et espaces pour concourir et tenter de remporter une bourse de 20 000 € remise par la Fondation BNP Paribas. On découvre le projet avec Jonathan Thonon, coordinateur du Dansathon pour le Théâtre de Liège

09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS