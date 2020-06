Le Mug : Nicolas Michaux pour son nouveau single Nos Retrouvailles sur Auvio

La Première soutient les artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles ! Ce mardi, on rencontre Nicolas MICHAUX, un artiste belge qui écrit, compose, produit et interprète sa musique sous le label qu'il a fondé "Capitane records". Il a sorti son premier titre "Harvesters" il y a quelques semaines. Une chanson et un clip magnifique qu'il a tourné avec un ami sur l'île au Danemark où il habite la moitié de l'année avec sa famille. Son prochain single "Nos retrouvailles" sortira le 17 juin prochain avec un clip réalisé à Schaerbeek et la suite de son superbe projet arrive le 25 septembre avec son album "Amour Colère".