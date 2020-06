Le Mug : Eric DE STAERCKE pour son spectacle « NOTRE-DAME DE PARIS » sur Auvio

Le Grand Mug : Eric DE STAERCKE pour son spectacle « NOTRE-DAME DE PARIS », d'après l'œuvre de Victor Hugo qui se jouera à l'Abbaye de Villers-la-Ville du 15 juillet au 16 aou^t 2020. Actuellement en pleine répétition, la pièce propose une démarche créative originale. L'épidémie du Covid-19 et les contraintes qui y sont liées ne permettant pas l'organisation cet éte¿ du grand spectacle théâtral estival dans les ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville (ce devait être cet e¿te¿ Lucrèce Borgia de Victor Hugo), les producteurs ont imaginé¿ une forme théâtrale alternative originale qui intègre pour l'accueil des spectateurs les paramètres contraignants du déconfinement (distanciation, masques, etc). Ce projet contribue a` donner du sens au déconfinement en procurant au public une « expérience » qui démontrera que c'est en rebondissant que nous reprendrons confiance en l'avenir.



Chronique : Marc YSAYE pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye »



Le Petit Mug : La Première soutient les artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles ! Ce mardi, on rencontre Nicolas MICHAUX, un artiste belge qui écrit, compose, produit et interprète sa musique sous le label qu'il a fondé "Capitane records". Il a sorti son premier titre "Harvesters" il y a quelques semaines. Une chanson et un clip magnifique qu'il a tourné avec un ami sur l'île au Danemark où il habite la moitié de l'année avec sa famille. Son prochain single "Nos retrouvailles" sortira le 17 juin prochain avec un clip réalisé à Schaerbeek et la suite de son superbe projet arrive le 25 septembre avec son album "Amour Colère".



Chronique : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS