Le Mug : Michael Havenith pour son projet photo "Sur le pas de la porte" sur Auvio

Michael HAVENITH pour son projet "doorstep » ou « sur le pas de la porte » pour lequel il est allé à la rencontre d’amis, de voisins, tous artistes(connus ou non) et/ou acteurs sociaux culturels, s’interrogeant sur cette fameuse distanciation sociale et du même coup sur la précarité des artistes en Belgique. Dans cette mosaïque d'une cinquantaine de portraits qui reflète la richesse et la diversité du monde de la culture et de la création bruxelloise, on pourra reconnaître, immortalisés sur le pas de leur porte, quelques figures connues comme l'humoriste Stéphane de Groodt, la romancière Adeline Dieudonné (La Vraie Vie), le comédien Laurent Capelluto (Into The Night) ou encore la cheffe étoilée Isabelle Arpin.