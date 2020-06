Le Mug : Lady Lucille et le projet "Doorstep" sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 15 juin



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Gilles Lhote pour son roman « Lady Lucille » paru chez Seuil . Ce 15 juin 2020, Johnny Hallyday aurait fêté ses 76 ans, l'occasion pour l'auteur de ce livre de revenir sur l'une de ses idylles cachées ou presque. Décembre 2017. Johnny repose dans sa dernière demeure, face au bleu turquoise de la mer des Antilles. Sa tombe croule sous les fleurs. Un bandeau saute à l'œil : signé " Lady L. ". Fragile anonymat. " Lady L. " n'est autre que " Lady Lucille ", muse mystérieuse qu'il chanta : " Lady Lucille, fais tomber sur moi la lumière... " Pour les intimes, la lumière s'appelle Catherine Deneuve. Reprenant ses notes de l'époque, le confident de " l'idole " confirme ici l'émouvant adieu de Catherine à Johnny. Reposant sur les confessions de Johnny et les témoignages de ses proches, Lady Lucille lève le voile sur une passion infinie, tenue secrète depuis 1961, date du tournage du film qui marqua la rencontre de deux légendes. Gilles Lhote est le biographe officiel de Johnny Hallyday. Avec lui, il a écrit son autobiographie, Destroy (Michel Lafon). Reporter pour Paris-Match et Télé 7 Jours, il a publié une quarantaine d'ouvrages, dont plusieurs textes majeurs sur le chanteur qui en font aujourd'hui le spécialiste incontesté.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h12 - Le Second Mug : Michael Havenith pour son projet "Doorstep" ou « Sur le pas de la porte » pour lequel il est allé à la rencontre d'amis, de voisins, tous artistes(connus ou non) et/ou acteurs sociaux culturels, s'interrogeant sur cette fameuse distanciation sociale et du même coup sur la précarité des artistes en Belgique. Dans cette mosaïque d'une cinquantaine de portraits qui reflète la richesse et la diversité du monde de la culture et de la création bruxelloise, on pourra reconnaître, immortalisés sur le pas de leur porte, quelques figures connues comme l'humoriste Stéphane de Groodt, la romancière Adeline Dieudonné (La Vraie Vie), le comédien Laurent Capelluto (Into The Night) ou encore la cheffe étoilée Isabelle Arpin.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS