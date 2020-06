Le Mug : Il faut sauver le DVD ! sur Auvio

Focus sur l’appel des 50 : 50 éditeurs vidéo lancent un appel pour sauver le format physique à la suite du confinement qui a accentué la crise d’un marché déjà fragilisé par le piratage, la concurrence des plateformes de SVOD, et la baisse constante des ventes de DVD depuis le début des années 2010, baisse que le blu-ray et l’ultra HD n’ont jamais pu compenser. Avec Vincent Paul-Boncour, directeur et co-fondateur de Carlotta film, co-signataire de l’appel des 50.