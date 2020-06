Le Mug : Kanye West ou la créativité dévorante et l'appel des 50 sur Auvio

Le Grand Mug : Adrien DURAND pour son livre "Kanye West ou la créativité dévorante" qui sort ce jeudi 11 en librairie. En trois décennies, Kanye West s'est imposé au cœur des conversations. Sa musique rassemble fans de hip hop, grand public, médias et penseurs. Ses albums ont changé la face du rap et ses collaborations ont redistribué les cartes au sein de l'industrie musicale. Sa vie chaotique, sa personnalité clivante, son narcissisme exacerbé suscitent le débat. Il appartient au clan restreint des musiciens capables de provoquer des changements sociaux et culturels au sein de l'Amérique contemporaine. Adoré, détesté, Kanye West se définit lui-même comme « le plus grand artiste en vie ». Ultra créatif, il s'illustre dans la musique, l'art, la mode, mais aussi la politique ou la religion. Son parcours et sa production questionnent la place de l'expression artistique dans la société actuelle, ses enjeux et ses limites. Adrien Durand est critique musical pour Les Inrockuptibles et communicant. Il est également le fondateur du fanzine Le Gospel. En 2019, il a emporté le prix du meilleur journaliste musical français à l'International Music Journalism Award du Reeperbahn Festival.



Chronique : Pierre SCHEURETTE pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Le Second Mug : Focus sur l'appel des 50 : 50 éditeurs vidéo lancent un appel pour sauver le format physique à la suite du confinement qui a accentué la crise d'un marché déjà fragilisé par le piratage, la concurrence des plateformes de SVOD, et la baisse constante des ventes de DVD depuis le début des années 2010, baisse que le blu-ray et l'ultra HD n'ont jamais pu compenser. Avec Vincent PAUL-BONCOUR, directeur et co-fondateur de Carlotta film, co-signataire de l'appel des 50.



Chronique : Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS