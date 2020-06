Le Mug : Jean-David MORVAN pour ses adaptations en BD des livres de Boris Vian sur Auvio

Jean-David MORVAN pour ses adaptations en BD des titres de Boris Vian « J’irai cracher sur vos tombes » et « Les morts ont tous la même peau », qui sont toujours en librairie. À la manière de Chandler ou Hadley Chase, Boris Vian – alias Vernon Sullivan – donne libre cours à la violence et l’érotisme pour explorer la folie intérieure d’un homme qui ne se reconnaît plus. Au milieu des années 1940, le poète, écrivain et dramaturge Boris Vian crée le personnage de Vernon Sullivan. À une époque où les romans policiers d’outre-Atlantique connaissent un grand succès en France, cet alias américain, dont Vian prétend au départ n’être que le traducteur, permet à son auteur de s’essayer au roman noir et d’explorer ainsi tout un nouveau pan de sa littérature – et sans doute d’assouvir quelques fantasmes secrets... Le scénariste Jean-David Morvan, amoureux du travail de Boris Vian depuis toujours, décide de faire revivre ses romans en bande dessinée.