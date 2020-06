Le Mug : Sheila pour son nouveau titre "7ème continent" sur Auvio

SHEILA qui vient de dévoiler un premier morceau inédit en huit ans : "7ème continent". Avant l'arrivée d'un nouvel album, Sheila est de retour avec une chanson inédite évoquant son engagement pour l'environnement et la planète. Icône de la Chanson et du Disco Français, Sheila contemple le monde du 7eme Continent avec sobriété et pureté .Une vision de la catastrophe écologique sur un texte poétique et d’Amaury Salmon (La Débâcle des Sentiments,..) sur une musique d’Elio Antony. C’est le premier titre depuis 2012 issu d'un album à paraître en 2021. Sheila a vendu 85 Millions de disques dans le monde et une des rares Artistes Françaises à s'être classée dans le prestigieux Billboard Américain…