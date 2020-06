Le Mug : Marc Ysaye revient sur le décès du producteur Rupert Hine sur Auvio

Le musicien, producteur et compositeur anglais Rupert est mort le 5 juin dernier à l’âge de 72 ans. Dans les années 80, il était un producteur courtisé par les plus grands, Hine collaborera notamment avec Stevie Nicks, Rush, Bob Geldof, Thompson Twins, Suzanne Vega et bien d’autres. Son succès le plus marquant restera l’album "Private Dancer" réalisé avec Tina turner. Marc Ysaye se souvient.