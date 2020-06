Le Mug : Guillaume Musso pour "La vie est un roman" sur Auvio

Guillaume MUSSO pour son 18ème roman : La vie est un roman. Attendu initialement en librairie le 28 avril, il a fallu attendre le 26 mai pour se le procurer, le nouveau roman de Musso, édité par Calmann-Lévy, a bénéficié d’un tirage de 400 000 exemplaires. L’intrigue de déroule à Paris et à New York, et débute façon roman policier. On y fait la rencontre de Flora Conway, écrivaine à succès très secrète, sorte d'Elena Ferrante de fiction. Elle vit à New York dans un grand loft avec sa fille de trois ans, Carrie. Lors d'une partie de cache-cache anodine, celle-ci disparaît mystérieusement, alors que les portes de l'appartement sont fermées à clefs.