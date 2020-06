Le Mug : Sheila is back ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 09 juin



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Joachim Lafosse, pour son prochain film « Les Intranquilles » produit par Stenola Productions. Il lance un grand casting pour trouver le fils ou de la fille de Leila Bekhti et Damien Bonnard pour un tournage au Luxembourg et en France de mi-Juillet à Septembre 2020. Il reviendra pour nous sur les conditions de ce début tournage arrêté et sa reprise.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Chronique 2 : Sheila qui vient de dévoiler un premier morceau inédit en huit ans : "7ème continent". Avant l'arrivée d'un nouvel album, Sheila est de retour avec une chanson inédite évoquant son engagement pour l'environnement et la planète. Icône de la Chanson et du Disco Français, Sheila contemple le monde du 7eme Continent avec sobriété et pureté .Une vision de la catastrophe écologique sur un texte poétique et d'Amaury Salmon (La Débâcle des Sentiments,..) sur une musique d'Elio Antony. C'est le premier titre depuis 2012 issu d'un album à paraître en 2021. Sheila a vendu 85 Millions de disques dans le monde et une des rares Artistes Françaises à s'être classée dans le prestigieux Billboard Américain...



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS