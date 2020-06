Le Mug : Guillaume Musso pour son nouveau roman et Nicolas Vadot pour sa nouvelle BD sur Auvio

Le Grand Mug : Guillaume MUSSO pour son 18ème roman : La vie est un roman. Attendu initialement en librairie le 28 avril, il a fallu attendre le 26 mai pour se le procurer, le nouveau roman de Musso, édité par Calmann-Lévy, a bénéficié d'un tirage de 400 000 exemplaires. L'intrigue de déroule à Paris et à New York, et débute façon roman policier. On y fait la rencontre de Flora Conway, écrivaine à succès très secrète, sorte d'Elena Ferrante de fiction. Elle vit à New York dans un grand loft avec sa fille de trois ans, Carrie. Lors d'une partie de cache-cache anodine, celle-ci disparaît mystérieusement, alors que les portes de l'appartement sont fermées à clefs.



Le Petit Mug : Nicolas VADOT pour sa BD « Tous Confinés », qui sort ce 9 juin. Le 12 mars 2020, les Belges sont confinés chez eux jusqu'à nouvel ordre, à cause d'un virus venu d'une petite bourgade chinoise inconnue, Wuhan, peuplée d'à peine 11 millions d'âmes. Comme la Belgique, quoi. Dans ce recueil, soixante dessins, tous réalisés entre février et mai 2020, publiés dans Le Vif/L'Express et l'Echo (dont les planches du « Journal d'un confiné », paraissant chaque samedi dans le quotidien économique), ou inédits, voire impubliables. En effet, la matière n'a pas manqué et un tiers des dessins n'ont pas été publiés dans L'Echo ou Le Vif, faute de place. Crise sociétale, économique, sanitaire, politique et philosophique, le coronavirus est à la fois une tragédie, mais aussi une formidable opportunité, qui nous oblige toutes et tous à nous remettre en question, mais sans en perdre le sens de l'humour.

