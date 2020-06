Le Mug : Les Prix Sorcières de la littérature jeunesse sur Auvio

Michel Dufranne revient sur le palmarès 2020 des Prix Sorcières qui récompensent des auteurs de la littérature jeunesse : - Catégorie Carrément Sorcières fiction: Le dernier roi des loups, l'histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Thompson le chasseur, de William Grill, Sarbacane - Catégorie Carrément Sorcières non-fiction: Dans tous les sens, de Philippe Nessmann, Regis Lejonc et Célestin, Seuil Jeunesse - Catégorie Carrément Beau mini: Les choses qui s'en vont, de Beatrice Alemagna, Hélium - Catégorie Carrément Beau maxi: Cap !, de Loren Capelli, Editions courtes et longues - Catégorie Carrément passionnant mini: L'arrêt du cœur, ou comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine, d'Agnès Debacker et Anaïs Brunet, éditions MeMo - Catégorie Carrément passionnant maxi: L'estrange malaventure de Mirella, de Flore Vesco, L'école des loisirs