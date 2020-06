Le Mug : Adeline Dieudonné : son roman "La vraie vie" parait en livre de poche sur Auvio

Adeline DIEUDONNE à l’occasion de la parution en livre de proche de son roman « La vraie vie », du film qu’elle co-scénariste avec Thomas Gunzig mais aussi pour revenir sur le roman-feuilleton « L’injuste destin du Pangolin. » qu’elle a co-écrit avec Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Eric Russon et Jérôme Colin. Le bouquin sorti le 27 mai dernier a tout de suite été en rupture de stock et fait l’objet d’un nouveau tirage. Les bénéfices et droits d'auteurs seront versés à 3 associations en première ligne dans l’aide aux sans-abris et aux réfugiés, L’Ilot, Cœur SDF et La Plateforme Citoyenne BXLRefugees