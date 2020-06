Le Mug : L'injuste destin du pangolin et focus sur le groupeYellowstraps sur Auvio

Le Grand Mug : Adeline DIEUDONNE à l'occasion de la parution en livre de proche de son roman « La vraie vie », du film qu'elle co-scénariste avec Thomas Gunzig mais aussi pour revenir sur le roman-feuilleton « L'injuste destin du Pangolin. » qu'elle a co-écrit avec Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Eric Russon et Jérôme Colin. Le bouquin sorti le 27 mai dernier a tout de suite été en rupture de stock et fait l'objet d'un nouveau tirage. Les bénéfices et droits d'auteurs seront versés a` 3 associations en première ligne dans l'aide aux sans-abris et aux réfugiés, L'Ilot, Cœur SDF et La Plateforme Citoyenne BXLRefugees.



Chronique : Manu DI PIETRO pour sa séquence Face B



Le Petit Mug : Le groupe de musique YELLOWSTRAPS à l'occasion de la sortie de leur « Yellockdown project », où l'idée était de faire de nouveaux tracks avec d'autres artistes toutes les semaines. Avec une neo soul reconnaissable entre mille, des influences anglo-saxonnes clairement revendiquées et un entourage prestigieux, Yvan et Alban Murenzi, nés au Rwanda mais basés à Bruxelles depuis une quinzaine d'années, font de leur nouvel EP l'atout charme de ce début d'année. Les jeunes élèves le savent?: pour exister, mieux vaut rafler les trophées. Pour Yvan et Alban, cela s'est passé en 2014, lors du RedBull Elektropedia de Bruxelles. Pour la fratrie Murenzi, ce prix a valeur de reconnaissance?: cela ne fait qu'un an qu'ils composent réellement ensemble, assistés par Le Motel, et voilà que le gotha de l'industrie musicale belge les couronne. Mieux?: quatre ans plus tard, cette récompense leur ouvre probablement les portes des studios berlinois de Red Bull, où ils enregistrent leur dernier EP, Goldress.

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT