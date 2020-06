Le Mug : La sortie de "Transperceneige - Extinctions" Acte II et focus sur le monde de la nuit sur Auvio

09h12 - Le Premier Mug : Matz et Jean-Marc Rochette pour la sortie de leur BD «Transperceneige Extinctions » - Acte II Terre, nouvelle ère glaciaire, la course pour la survie a commencé. Une BD par. Le train aux mille et un wagons a débuté sa course pour la survie. Sa première mission consiste à aller chercher tous ceux qui ont « gagné » leur place à bord. Ceux qui sont encore vivants, ceux qui savent où aller, ceux qui peuvent y aller... Pour Jimmy et son père, un contre la montre désespérée s'engage. A bord du Transperceneige, Zeng assiste, impuissant, à la fin de son utopie. À noter que le 29 mai, Netflix sortait la 1ère saison de l'adaptation en série intitulé « Snowpiercer » près sa diffusion aux USA sur la TNT.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h42 - Le Second : Quand est-ce que me monde de la nuit va rouvrir ses portes ? Le Conseil national de Sécurité se réunit depuis 09h00 ce mercredi matin. L'objectif est de déterminer les modalités de la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir de lundi prochain, le 8 juin. La réouverture des établissements Horeca sera notamment abordée, ainsi que le tourisme ou encore l'élargissement des contacts privés. Depuis cinq ans, le secteur de la nuit subit déjà de plein fouet les conséquences des: attentats, fermetures des tunnels, contrôle accru des axes autoroutier, interdiction de fumer, normes sonores plus strictes, augmentation de la TVA, diverses manifestations ou multiples plans de mobilité et maintenant le/la Covid-19. Les rumeurs sur les nouvelles mesures qui seront prises ce 3 juin par le Conseil National de Sécurité, avec une fermeture annoncée à minuit alarme notre secteur au plus haut point. On fait point sur la situation avec Lorenzo Serra, porte-parole de Brussels by Night Fédération, jeune fédération des professionnels de la Nuit bruxelloise représentant entre autres les C12, Jeux d'Hiver, Fuse, Les Halles Saint-Géry, etc.)



09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

